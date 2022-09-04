Михаил Кержаков: «Матч мог закончиться с ещё большим нашим преимуществом»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи усилиями Александра Соболева. Однако голкипер питерского клуба, Михаил Кержаков, считает его гол случайным.

- Гол Соболева считаю везением, но он молодец — воспользовался своими габаритами. Абаскаль — большой молодец, «Спартак» под его руководством выглядит хорошо. Но матч мог закончиться с еще большим перевесом в нашу пользу, - заявил Кержаков в эфире телеканала Матч ТВ.