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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров: «Игроки «Спартака» несчастливы из-за отсутствия фанатов»

 
04 Сентября 2022 • 09:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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Через 9 ч. 19 мин.

Экс-голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, который сейчас занимает пост спортивного директора клуба, поделился мнением об отсутствии фанатов на трибунах в связи с объявленным бойкотом.

«Когда у тебя за спиной такая сила, она гонит тебя вперед. Я уже говорил, что ребята «Спартака» теряют такую поддержку. Они где-то несчастливы, что они не чувствуют этого», - передает слова Реброва «Чемпионат».

Напомним, что фанаты «красно-белых» объявили бойкот матчам чемпионата России из-за внедрения Fan ID.

Сегодня, 4 сентября, «красно-белые» проведут поединок против «Зенита» в рамках восьмого тура чемпионата России. Матч состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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