Ребров: «Игроки «Спартака» несчастливы из-за отсутствия фанатов»

Экс-голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, который сейчас занимает пост спортивного директора клуба, поделился мнением об отсутствии фанатов на трибунах в связи с объявленным бойкотом.

«Когда у тебя за спиной такая сила, она гонит тебя вперед. Я уже говорил, что ребята «Спартака» теряют такую поддержку. Они где-то несчастливы, что они не чувствуют этого», - передает слова Реброва «Чемпионат».

Напомним, что фанаты «красно-белых» объявили бойкот матчам чемпионата России из-за внедрения Fan ID.

Сегодня, 4 сентября, «красно-белые» проведут поединок против «Зенита» в рамках восьмого тура чемпионата России. Матч состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20:00 мск.