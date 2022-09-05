Камоцци: «Спартаку» потребуется много времени, чтобы достичь уровня «Зенита»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о матче 8-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» уступили на своём поле «Зениту» (1:2).

По мнению Камоцци, «Спартак» всё ещё очень далёк от петербургской команды по уровню игры.

«У «Зенита» всё ещё больше тактических знаний и уверенности в своих силах. В этом матче мы увидели, что разрыв между командами всё ещё существует. «Спартаку» потребуется много времени, чтобы достичь уровня «Зенита», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

После восьми проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 20 очками в своём активе. «Спартак» же с 16 баллами располагается на пятой строчке.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 11 сентября против «Ростова», а петербуржцы в этот же день встретятся с «Оренбургом».