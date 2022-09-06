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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков: «Спартак» сейчас не конкурент «Зениту»

 
06 Сентября 2022 • 08:31 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о гостевой победе своей бывшей команды над московским «Спартаком» в матче восьмого тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 2:1.

«Пока «Зенит» приспосабливался, «Спартак» забил. Но потом все встало на свои места. Просто на данный момент «Спартак» не конкурент «Зениту», - передает слова Кержакова ТАСС.

Благодаря победе подопечные Сергея Семака набрали 20 баллов и лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету команды Гильермо Абаскаля осталось 16 очков, «красно-белые» занимают пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Кержаков
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