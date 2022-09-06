Кержаков: «Спартак» сейчас не конкурент «Зениту»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о гостевой победе своей бывшей команды над московским «Спартаком» в матче восьмого тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 2:1.

«Пока «Зенит» приспосабливался, «Спартак» забил. Но потом все встало на свои места. Просто на данный момент «Спартак» не конкурент «Зениту», - передает слова Кержакова ТАСС.

Благодаря победе подопечные Сергея Семака набрали 20 баллов и лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету команды Гильермо Абаскаля осталось 16 очков, «красно-белые» занимают пятое место.