Кечинов: «Зенит» сильнее «Спартака», это подтвердилось в очередной раз»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи усилиями Александра Соболева.

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов считает результат вполне логичным, в силу того, что «Зенит», по его словам, сильнее «Спартака».

- Были другие ожидания. «Спартак» подошел к этой игре практически в оптимальном состоянии – и в психологическом, и физическом, и игровой рисунок появился, и играли результативно в предыдущих матчах. У меня была надежда, что сегодня «Спартак» сможет выиграть, но мы в очередной раз увидели, что пока «Зенит» сильнее, - цитирует Кечинова Rusfootball.info.

В девятом туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом».