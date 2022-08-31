Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Федун — папа для «Спартака»

 
31 Августа 2022 • 10:22 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.70 X 3.90 2 1.90
04.09 20:00

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением об экс-президенте московского клуба Леониде Федуне.

Напомним, 22 августа «Спартак» официально объявил об уходе Федуна с поста президента, который он занимал с 2004 года.

Футболист признался, что его расстроил уход Федуна, так как он был очень близок команде.

«Федун — папа для «Спартака». Всегда приходит в раздевалку: у него авторитет — все стараются к нему прислушиваться», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

Напомним, что в период правления Федуна «красно-белые» выиграли чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 16 очками в своём активе. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 4 сентября против «Зенита». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Руслан Литвинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wild cat
31 Августа 2022 в 11:31
ай..а зульфия мама...))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
11:38 · Россия. Премьер-лига
Пирло хотел пригласить Лесового в «Фатих Карагюмрюк»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Маслов рассказал, как «Спартаку» победить «Зенит»
11:08 · Кубок России
Джикия одним словом прокомментировал старт «Спартака» в Кубке России
11:07 · Россия. Премьер-лига
Чернов высказался о конкуренции с Джикией
11:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Кайо рассказал о состоянии игрока после травмы
10:33 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил шансы «Спартака» стать чемпионом
10:22 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Федун — папа для «Спартака» 1
10:13 · Россия. Премьер-лига
Баринов высказался о шансах «Спартака» на чемпионский титул 1
10:07 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал об интересе «Краснодара» к габонскому форварду
10:04 · Россия. Премьер-лига
Бальде назвал свою цель в «Спартаке»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля: «Единственной командой РПЛ, заинтересованной в Хорхе, был ЦСКА»
09:47 · Россия. Премьер-лига
В «Салернитане» подтвердили интерес к Николсону
09:45 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бакаев мог перейти в турецкий гранд
09:19 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Зенит» - не «Реал», «Спартак» способен победить»
Все новости
Рекомендуем