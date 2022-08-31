Литвинов: «Федун — папа для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением об экс-президенте московского клуба Леониде Федуне.

Напомним, 22 августа «Спартак» официально объявил об уходе Федуна с поста президента, который он занимал с 2004 года.

Футболист признался, что его расстроил уход Федуна, так как он был очень близок команде.

«Федун — папа для «Спартака». Всегда приходит в раздевалку: у него авторитет — все стараются к нему прислушиваться», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

Напомним, что в период правления Федуна «красно-белые» выиграли чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 16 очками в своём активе. Свой следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 4 сентября против «Зенита». Начало — в 20:00 по московскому времени.