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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шикунов раскритиковал работу Абаскаля в «Спартаке»

 
13 Сентября 2022 • 09:33 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Александр Шикунов, ранее занимавший пост спортивного директора московского «Спартака», высказался об игре команды под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Отработанных схем и выстроенной тактики я пока не вижу. Как только на пути встречается крепкий соперник, все сразу рушится. Плана Б у москвичей просто нет», - цитирует Александра Betonmobile.ru.

Напомним, что Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» в июне.

По итогам девяти туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В последних двух матчах команда уступила «Зениту» (1:2) и «Ростову» (2:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Шикунов Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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sierge
13 Сентября 2022 в 10:01
ну просто команды приспособились к тактике. А плана Б или умения перестроиться по ходу матча нет. Кроме того есть явные пассажиры в обороне. Жиго сильно не хватает
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