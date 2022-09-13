Шикунов раскритиковал работу Абаскаля в «Спартаке»

Александр Шикунов, ранее занимавший пост спортивного директора московского «Спартака», высказался об игре команды под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Отработанных схем и выстроенной тактики я пока не вижу. Как только на пути встречается крепкий соперник, все сразу рушится. Плана Б у москвичей просто нет», - цитирует Александра Betonmobile.ru.

Напомним, что Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» в июне.

По итогам девяти туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В последних двух матчах команда уступила «Зениту» (1:2) и «Ростову» (2:4).