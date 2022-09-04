«Спартак» - о матче с «Зенитом»: «Наши герои бросят вызов тёмной стороне»

В воскресенье, 4 сентября, состоится центральный поединок восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором сойдутся московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Пресс-служба «народной команды» разместила в социальных сетях пост, посвященный этому противостоянию.

«Нашим героям предстоит бросить вызов тёмной стороне! Да пребудет с нами сила», - говорится в публикации столичного клуба.

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Главным рефери принципиального поединка назначен Павел Кукуян.