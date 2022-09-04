Червиченко: «Зенит» глумится над своими конкурентами»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Своими ожиданиями поделился бывший президент московского клуба Андрей Червиченко, который опасается, что «Зенит» может оставить «Спартак» не у дел.

- Сейчас «Спартак» неплохо смотрится, поэтому вполне возможно, что домашний матч с «Зенитом» они не проиграют. Повторится ли разгром от петербуржцев? Пока мы видим подавляющее преимущество «Спартака» над аутсайдерами РПЛ, а «Зенит» просто глумится над своими прямыми конкурентами, - цитирует Червиченко Sport24.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.