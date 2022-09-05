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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили считает, что в матче с «Зенитом» игроков «Спартака» подвела неуверенность в себе

 
05 Сентября 2022 • 12:12 Комментировать (2)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал главную причину поражения «красно-белых» в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

По мнению ветерана, футболисты московской команды не смогли сыграть в свою игру из-за неуверенности в собственных силах.

«До этого «Спартак» играл в свою игру в атаке: они отбирали мяч, тут же включалась вся команда, подключались и защитники тоже. Сейчас же из-за психологического фактора была неуверенность в индивидуальных действиях футболистов и плохая управляемость коллективом», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

После восьми проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 20 набранными очками в своём активе. «Спартак» же с 16 баллами расположился на пятой строчке.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 11 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Анзор Кавазашвили
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Комментарии (2)
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Volond
05 Сентября 2022 в 12:50
Вооот адекватные слова подъехали.
starpom
05 Сентября 2022 в 12:28
Абсолютно верно . Чувствовалась дрожь в коленках. в простейших ситуациях теряли мяч , а первый гол Ловрена это что-то из ничего.....
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