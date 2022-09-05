Кавазашвили считает, что в матче с «Зенитом» игроков «Спартака» подвела неуверенность в себе

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал главную причину поражения «красно-белых» в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

По мнению ветерана, футболисты московской команды не смогли сыграть в свою игру из-за неуверенности в собственных силах.

«До этого «Спартак» играл в свою игру в атаке: они отбирали мяч, тут же включалась вся команда, подключались и защитники тоже. Сейчас же из-за психологического фактора была неуверенность в индивидуальных действиях футболистов и плохая управляемость коллективом», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

После восьми проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 20 набранными очками в своём активе. «Спартак» же с 16 баллами расположился на пятой строчке.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 11 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.