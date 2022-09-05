​Уткин: «Фиферы в футболе лучше разбираются, чем Николсон»

Журналист Василий Уткин высказался о форварде «Спартака» Шамаре Николсоне. Ямаец вышел на замену в игре с «Зенитом», но ничем толковым не отметился.

«На 77-й минуте матча около левого угла штрафной Николсон отдал пас пяткой… в никуда. Он его сам потом и получил, просто уже в борьбе. С одной стороны – логично. Он же нападающий, видит, что впереди отдавать некому. Значит, все сзади, пяткой сыграю, и кто-то подберёт. Это футбол… ну не знаю. Мне кажется, что фиферы в футболе лучше разбираются, чем вот такой Шамар Николсон», - сказал Уткин на видео, которое было опубликовано на его канале в YouTube.

Как известно, Шамар Николсон решил остаться в «Спартаке». Об этом рассказал Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора московского клуба.

Напомним, что «Спартак» в родных стенах проиграл «Зениту» со счётом 1:2.