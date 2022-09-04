«Зенит» уже ведёт в матче со «Спартаком» после удара Мостового

Московский «Спартак» выиграл первый тайм у «Зенита» в центральном матче восьмого тура Премьер-лиги благодаря голу Александра Соболева. Соперник начал воплощать в голы свой перевес после перерыва. На 48-й минуте Деян Ловрен оказался самым расторопным у чужих ворот после стандарта и отправил мяч в сетку. А на 60-й Андрей Мостовой получил мяч у левого угла штрафной, сделал два касания перед ударом и технично отправил мяч в дальнюю часть ворот. Голкипер Александр Максименко не стал прыгать, понимая, что не имеет шансов выручить свою команду.

Счет стал 2:1 в пользу «Зенита», который лидирует с отрывом в три очка от ближайшего конкурента. «Спартак» четвёртый.