​Промеса признали игроком месяца в РПЛ

Форвард «Спартака» Куинси Промес был признан лучшим футболистом августа в чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

В прошлом месяце Промес провёл на поле по 90 минут в четырёх матах «Спартака». Голландец забил четыре гола (два гола «Сочи», один гол «Уралу» и один гол «Факелу») и отдал один результативный пас на партнёра.

«Спартак» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко. Команды сойдутся лицом к лицу в ближайшее воскресенье, 4 сентября. Битва двух столиц пройдёт на «Открытие Арене» в Москве.