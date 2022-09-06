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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Кукуян допустил грубые ошибки в пользу «Зенита» в игре со «Спартаком»

 
06 Сентября 2022 • 06:50 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе судейского бригады матча восьмого тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». Поединок завершился поражением «красно-белых» со счетом 1:2.

«Кукуян допустил грубые ошибки в пользу «Зенита». Питерцам он позволял играть грубо. Считал его порядочным судьей, а сейчас засомневался», - приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

По итогам восьми туров чемпионата России «Зенит» набрал 20 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице. В свою очередь «Спартак» с 16 очками откатился на пятую позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Анзор Кавазашвили
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Комментарии (1)
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vbishevcky
06 Сентября 2022 в 08:05
Старый человек, с головой давно не в порядке, паранойя, если не хуже.Сочувствую родне.
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