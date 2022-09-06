Кавазашвили: «Кукуян допустил грубые ошибки в пользу «Зенита» в игре со «Спартаком»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе судейского бригады матча восьмого тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». Поединок завершился поражением «красно-белых» со счетом 1:2.

«Кукуян допустил грубые ошибки в пользу «Зенита». Питерцам он позволял играть грубо. Считал его порядочным судьей, а сейчас засомневался», - приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

По итогам восьми туров чемпионата России «Зенит» набрал 20 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице. В свою очередь «Спартак» с 16 очками откатился на пятую позицию.