Малафеев считает, что матч «Спартак» — «Зенит» получится закрытым и малорезультативным

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ, в котором петербуржцы в гостях встретятся со «Спартаком».

По мнению Малафеева, подопечные Сергея Семака являются фаворитами этой встречи, несмотря на то, что игра пройдёт в Москве. Также голкипер признался, что ожидает увидеть осторожное тактическое противостояние, в котором соперники будут ждать друг от друга ошибок.

«Я думаю, что сегодня команда Семака может обыграть «красно-белых» в гостях. Но в любом случае нельзя сказать, что этот матч будет лёгким для какой-то команды. Думаю, что команды будут играть построже, а голы, если они вообще будут, мы увидим только во втором тайме», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.