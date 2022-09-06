Червиченко: «Промес - великий, когда надо гонять аутсайдеров»

В матче восьмого тура чемпионата России московский «Спартак» на «Открытие Банк Арене» потерпел поражение от петербургского «Зенита» (1:2). После окончания встречи экс-президент «красно-белых» Андрей Червиченко раскритиковал вингера Куинси Промеса.

«Промес, когда надо гонять аутсайдеров, он прямо великий. А когда надо разбираться с теми, кто с тобой в одной категории, его на поле почти нет», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 30-летний голландский легионер провел восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.

После восьми туров «Спартак» набрал 16 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.