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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Промес - великий, когда надо гонять аутсайдеров»

 
06 Сентября 2022 • 10:26 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

В матче восьмого тура чемпионата России московский «Спартак» на «Открытие Банк Арене» потерпел поражение от петербургского «Зенита» (1:2). После окончания встречи экс-президент «красно-белых» Андрей Червиченко раскритиковал вингера Куинси Промеса.

«Промес, когда надо гонять аутсайдеров, он прямо великий. А когда надо разбираться с теми, кто с тобой в одной категории, его на поле почти нет», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 30-летний голландский легионер провел восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.

После восьми туров «Спартак» набрал 16 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Куинси Промес
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