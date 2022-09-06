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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов назвал главного фаворита РПЛ

 
06 Сентября 2022 • 11:27 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Экс-рулевой сборной России, а в настоящий момент главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о результате матча между «Спартаком» и «Зенитом». Центральный поединок восьмого тура завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

«Питерцы победили уверенно и могли сделать это с крупным счетом. Успех чемпиона подтвердил, что команда Семака является безусловным фаворитом этого сезона», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

«Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 баллами идет на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Станислав Черчесов
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