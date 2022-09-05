Ловрен рассказал, что чувствует после победы над «Спартаком»

Опытный хорватский защитник Деян Ловрен в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» рассказал об эмоциях, которые испытывает после победы над московским «Спартаком» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата России.

«Наслаждаюсь каждой победой, кто бы это ни был, «Спартак» или другая команда. Но сезон - длинный забег», - заявил футболист.

Напомним, что в прошедшем поединке Ловрен отметился забитым мячом.

«Зенит» с 20 набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В свою очередь «Спартак» после неудачи опустился на пятую строчку.