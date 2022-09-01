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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кассьерра отметил важность матча со «Спартаком»

 
01 Сентября 2022 • 06:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением о предстоящей встрече с московским «Спартаком» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Это важная игра для нас. Обе команды идут на лидирующих позициях. Нам важно качественно провести эти несколько дней и подойти к игре в наилучшей форме», - передает слова легионера клубная пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Красно-белые» примут петербургский коллектив на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Перед этой игрой москвичи идут на втором месте в турнирной таблице, а гости являются лидерами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Матео Кассьерра
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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