Кассьерра отметил важность матча со «Спартаком»

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением о предстоящей встрече с московским «Спартаком» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Это важная игра для нас. Обе команды идут на лидирующих позициях. Нам важно качественно провести эти несколько дней и подойти к игре в наилучшей форме», - передает слова легионера клубная пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Красно-белые» примут петербургский коллектив на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Перед этой игрой москвичи идут на втором месте в турнирной таблице, а гости являются лидерами.