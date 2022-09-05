Семшов рассказал, почему «Спартак» проиграл «Зениту»

Экс-футболист ЦСКА, «Динамо» и сборной России Игорь Семшов поделился мнением о центральном поединке восьмого тура РПЛ, в котором встречались столичный «Спартак» и петербургский «Зенит».

«У «Спартака» не получилось контролировать мяч, не было остроты в атаке и надёжности в обороне. «Зенит» создал гораздо больше моментов. Справедливо, что «Зенит» победил», - приводит слова Семшова «РБ Спорт».

«Спартак» принимал «Зенит» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена». Поединок завершился поражением «красно-белых» со счетом 1:2.

По итогам восьми туров питерцы лидируют в Премьер-лиге, а спартаковцы занимают пятое место.