Каррера назвал Бальде дополнительным оружием в атаке «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе сенегальского нападающего Кейта Бальде в московский клуб.

«Он хороший нападающий и, наверняка, будет дополнительным оружием для атаки! Значит ли это, что кто-то из нападающих «Спартака» может скоро покинуть клуб? Не знаю. Это зависит от того, что хочет и думает главный тренер», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Напомним, 26 августа «Спартак» объявил о переходе 27-летнего форварда на правах свободного агента. Футболист заключил с «красно-белыми» трёхлетний контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

Ранее Кейта Бальде выступал за такие клубы, как «Кальяри», «Интер», «Сампдория», «Лацио» и «Монако». Наибольшее количество матчей игрок сборной Сенегала провёл в составе «Лацио», забив 31 гол и отдав 22 результативные передачи в 137 проведённых матчах.