Данни назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Известный в прошлом португальский футболист Мигель Данни, поигравший за петербургский «Зенит», поделился ожиданиями от поединка с московским «Спартаком» в восьмом туре Премьер-лиги.

«Будет очень хорошая игра. «Зенит» - главный претендент на чемпионство. Поэтому они способны обыграть «Спартак» в гостях. Будет интересно посмотреть на эту игру», - приводит слова Данни «РБ Спорт».

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

В преддверии поединка команда Сергея Семака лидирует в РПЛ, а подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место.