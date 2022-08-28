Баженов: «Зениту» будет непросто со «Спартаком»

Седьмой тур российского чемпионата Премьер-лиги закончился, одарив болельщиков большим количеством голов, но теперь все помыслы о следующем туре, в котором сойдутся две лучшие на данный момент согласно турнирной таблице команды - лидирующий в чемпионате питерский «Зенит» и преследующий его буквально по пятам московский «Спартак».

Выступавший в прошлом в составе красно-белых Никита Баженов уверен в том, что эта игра не станет прогулкой для гегемона российского футбола.

- Как раз в этом матче мы поймем, может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом», навязать петербуржцам свою игру. Мне кажется, у «Спартака» получится, потому что это не та команда, которая играла в матче за Суперкубок. Будет совсем другой матч, - заявил Баженов в эфире телеканала Матч ТВ.