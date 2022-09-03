Домингес назвал лучшего футболиста, с которым он выступал в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Алехандро Домингес назвал лучшего футболиста, с которым ему довелось поиграть в составе петербургской команды.

«Вся команда была крутая, но выделю Аршавина», — приводит слова Домингеса Sport24.

Напомним, что Домингес выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2009 год. В составе петербургской команды аргентинец провёл в общей сложности 64 матча, забив 10 голов и отдав 15 результативных передач.

Играя за «Зенит», полузащитник выиграл чемпионат России, а также Кубок с Суперкубок УЕФА.

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе семь набранных очков. Завтра, 4 сентября, «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.