Канчельскис: «Мне непонятно, почему Урунову даже не дали шанса показать себя»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об уходе Остона Урунова из «Спартака».

Ранее московский клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с Уруновым по обоюдному согласию сторон, после чего 21-летний футболист перешёл в «Урал».

По мнению Канчельскиса, Урунову в «Спартаке» даже не предоставили возможности проявить себя.

«Везде в Европе всегда дают показать себя футболистам, когда приходит новый тренер. Надо было дать 2-3 игры. Если бы я не знал, то не говорил бы такого, но Остон хороший футболист», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Минувший сезон Урунов провёл в «Уфе» на правах аренды, где не сумел отметиться результативными действиями в 17 встречах.