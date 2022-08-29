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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили не считает Захаряна предателем

 
29 Августа 2022 • 16:43 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
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30.08 21:45

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, ранее заявившего, что возможный переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» можно будет расценить как предательство.

Кавазашвили не согласился с мнением Терюшкова, отметив, что российские футболисты должны иметь возможность развиваться в условиях европейского футбола.

«Я считаю, что футбол и спорт в целом нельзя превращать в политику. Любой спортсмен, с детства занимаясь спортом, отдавая свои физические силы, развивая талант, должен иметь возможность развиваться. Если этого нет, то это не атлет, а тряпка», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил за «Динамо» за «Захаряна» 15 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время стороны придут к полному соглашению по условиям этой сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Анзор Кавазашвили Роман Терюшков Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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