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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валуев не согласился с утверждением Терюшкова, что переход Захаряна в «Челси» — это предательство

 
29 Августа 2022 • 12:49 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
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30.08 21:45

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал слова члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, ранее заявившего, что переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» можно расценивать как предательство.

Валуев не согласился с Терюшковым, пожелав удачи Захаряну в Англии.

«Скорее это перегиб. Потому что, если ты выступаешь в «Челси», то можешь повысить свой уровень. Да и мы как-то с Терюшковым были в одной программе, где признавалось, что спорт — это мягкая сила. А присутствие российских спортсменов в зарубежных клубах…Это тоже элемент мягкой силы», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Динамо» за 19-летнего полузащитника 15 миллионов евро. В настоящий момент стороны близки к достижению соглашения.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Николай Валуев Роман Терюшков Арсен Захарян
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