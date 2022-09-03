Йоканович: «Ожидали более сложной игры»

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» вернулось на победный путь благодаря победе над «Уралом» со счетом 2:1. Наставник московского клуба Славиша Йоканович считает, что победа далась команде относительно легко. Он отметил, что «Уралу» не хватает динамики для выступлений на таком уровне, как российская Премьер-лига.

- Мы ожидали еще более сложной игры. Если описывать команду «Урал» с точки зрения футбольных качеств, то команда достаточно хорошо комбинирует. Но нам показалось, что команде не хватало скорости, - цитирует Йокановича издание «Спорт-экспресс».

В следующем, девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи», этот матч состоится в пятницу, девятого сентября.