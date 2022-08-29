Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Рубине» опровергли версию проваленного Самошниковым медосмотра

 
29 Августа 2022 • 16:25 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
03.09 20:30

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал сорвавшийся трансфер защитника казанской команды Ильи Самошникова в «Динамо».

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист провалил медосмотр перед своим переходом в московский клуб. По словам Яровинского, эта информация не соответствует действительности, так как клубы не смогли полностью согласовать сделку.

«Это самое простое объяснение, когда не получается договориться. Просто так бывает, что клубы на каком-то этапе не могут прийти к заключению по важным условиям. В итоге сделка не состоится», — приводит слова Яровинского Metaratings.

Яровинский считает, что Самошников продолжит выступать за «Рубин» как минимум до зимы.

В текущем розыгрыше Первой лиги защитник провёл в составе казанцев шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Олег Яровинский Илья Самошников Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отказался от Норманна – названа причина
17:15 · Россия. Премьер-лига
Кофрие пошёл на сокращение зарплаты вдвое ради ухода из «Спартака»
17:08 · Россия. Премьер-лига
​Блогер Джарахов, чей рост равен 158 см, может стать вратарём в клубе Медиалиги
17:01 · Россия. Премьер-лига
​В агентстве Норманна ответили на вопрос о его будущем эксклюзив
16:51 · Россия. Премьер-лига
Хайкин рассказал о преимуществах чемпионата Норвегии
16:43 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили не считает Захаряна предателем
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев и 4 игрока «Спартака» - в сборной тура РПЛ
16:31 · Кубок России
РФС попросил отпустить с работы игрока 2DROTS для участия в матче Кубке России
16:25 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» опровергли версию проваленного Самошниковым медосмотра
16:15 · Россия. Первая лига
Игрок «Рубина» Кузнецов получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок
16:07 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» покажет бесплатно только два матча восьмого тура чемпионата России
15:58 · Россия. Премьер-лига
Рауш объявил о завершении карьеры официально
15:42 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал причину отсутствия Николсона в стартовом составе «Спартака»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Английский комментатор не верит в то, что Захарян будет играть в «Челси»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Депутат Терюшков – о трансфере Захаряна в «Челси»: «Ехать и выступать в Англию – предательство»
Все новости
Рекомендуем