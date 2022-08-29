В «Рубине» опровергли версию проваленного Самошниковым медосмотра

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал сорвавшийся трансфер защитника казанской команды Ильи Самошникова в «Динамо».

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист провалил медосмотр перед своим переходом в московский клуб. По словам Яровинского, эта информация не соответствует действительности, так как клубы не смогли полностью согласовать сделку.

«Это самое простое объяснение, когда не получается договориться. Просто так бывает, что клубы на каком-то этапе не могут прийти к заключению по важным условиям. В итоге сделка не состоится», — приводит слова Яровинского Metaratings.

Яровинский считает, что Самошников продолжит выступать за «Рубин» как минимум до зимы.

В текущем розыгрыше Первой лиги защитник провёл в составе казанцев шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.