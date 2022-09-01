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Агент Монтеса: «Зависит ли переход Сесара в «Динамо» от сделки по Захаряну? Думаю, да» эксклюзив

 
01 Сентября 2022 • 15:38 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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03.09 17:00

Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о возможном переходе своего клиента в московское «Динамо».

«В «Динамо» мне сказали, что испытывают финансовые трудности, так что пока они не могут себе позволить трансфер. Но переговоры не сорваны, могу вам сказать. Зависит ли это от сделки с «Челси» по Захаряну? Думаю да, это могло бы помочь в осуществлении сделки по Монтесу. «Динамо» в таком случае получит хорошие деньги и сможет их инвестировать», – заявил представитель игрока.

Монтес в новом сезоне провёл 7 матчей за «Монтеррей» в чемпионате Мексики, где не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Монтеррей Сесар Монтес Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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