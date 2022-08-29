Моро – об уходе из «Динамо»: «Я жил этим клубом»

Никола Моро, перешедший в «Болонью» на правах аренды из московского «Динамо», оставил прощальное послание болельщикам «бело-голубых». Напомним, что по окончанию сезона «Болонья» может выкупить хорвата на постоянной основе.

«Это были два года полные эмоций, но самое важное это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом», – цитирует Моро официальный сайт «Динамо».

За 6 матчей этого сезона Моро отметился двумя результативными передачами в Российской премьер-лиге.

Напомним, что до конца трансферного окна «Динамо» также может покинуть Арсен Захарян, которого активно связывают с переходом в лондонский «Челси».