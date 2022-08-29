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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Моро – об уходе из «Динамо»: «Я жил этим клубом»

 
29 Августа 2022 • 13:44 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
03.09 20:30

Никола Моро, перешедший в «Болонью» на правах аренды из московского «Динамо», оставил прощальное послание болельщикам «бело-голубых». Напомним, что по окончанию сезона «Болонья» может выкупить хорвата на постоянной основе.

«Это были два года полные эмоций, но самое важное это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом», – цитирует Моро официальный сайт «Динамо».

За 6 матчей этого сезона Моро отметился двумя результативными передачами в Российской премьер-лиге.

Напомним, что до конца трансферного окна «Динамо» также может покинуть Арсен Захарян, которого активно связывают с переходом в лондонский «Челси».

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Болонья Динамо Москва Никола Моро Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ДИНАМО МОСКВА УРАЛ
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