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В «РБ Лейпциге» отреагировали на слухи об интересе к Захаряну

 
02 Сентября 2022 • 14:16 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
РБ Лейпциг
03.09 19:30

Представитель «РБ Лейпцига» прокомментировал слухи об интересе команды Доменико Тедеско к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. Напомним, что футболист так и не смог перейти в «Челси» в последний день трансферного окна.

«Наш клуб интересуется Захаряном? Мы не комментируем трансферные слухи», – цитирует пресс-секретаря «РБ Лейпцига» Кристиана Гейдуса российское издание Sport 24.

Захарян в этом сезоне отметился одним голом и двумя результативными передачами в Российской премьер-лиги. Лондонский «Челси» намерен вернуться за футболистом в январское трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РБ Лейпциг Арсен Захарян
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