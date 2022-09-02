В «РБ Лейпциге» отреагировали на слухи об интересе к Захаряну

Представитель «РБ Лейпцига» прокомментировал слухи об интересе команды Доменико Тедеско к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. Напомним, что футболист так и не смог перейти в «Челси» в последний день трансферного окна.

«Наш клуб интересуется Захаряном? Мы не комментируем трансферные слухи», – цитирует пресс-секретаря «РБ Лейпцига» Кристиана Гейдуса российское издание Sport 24.

Захарян в этом сезоне отметился одним голом и двумя результативными передачами в Российской премьер-лиги. Лондонский «Челси» намерен вернуться за футболистом в январское трансферное окно.