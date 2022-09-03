Норманн рассказал, почему решил продолжить карьеру в московском клубе

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал своё решение вернуться в «Россию».

Напомним, большую часть минувшего сезона норвежский футболист провёл в составе английского «Норвича» на правах аренды. Ранее сообщалось, что 26-летний игрок близок к переходу в московское «Динамо».

Норманн признался, что изначально не хотел возвращаться в России, но некоторые факторы заставили его передумать.

«Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Интерес был от многих команд, но Россия осталась лучшей возможностью продолжить карьеру», — приводит слова Норманна TV-2.

По мнению футболиста, в Москве сейчас безопаснее, нежели в «Ростове», именно поэтому он принял решение продолжить карьеру в клубе из этого города. Также Норманн отметил, что рассчитывает продолжить свои выступления за национальную сборную Норвегии.