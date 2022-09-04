В «Динамо» высказались о трансфере Норманна

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о грядущем переходе норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

«Норманн в «Динамо»? Сделка не закрыта. Как только завершим, объявим», - передает слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что 26-летний скандинавский футболист прошел медицинский осмотр в столичном клубе. «Бело-голубые» собираются арендовать Матиаса с правом последующего выкупа.

После восьми туров чемпионата России столичный коллектив с 16 набранными баллами занимает третью строчку в турнирной таблице.