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В «Динамо» высказались о трансфере Норманна

 
04 Сентября 2022 • 07:51 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Урал
окончен

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о грядущем переходе норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

«Норманн в «Динамо»? Сделка не закрыта. Как только завершим, объявим», - передает слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что 26-летний скандинавский футболист прошел медицинский осмотр в столичном клубе. «Бело-голубые» собираются арендовать Матиаса с правом последующего выкупа.

После восьми туров чемпионата России столичный коллектив с 16 набранными баллами занимает третью строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров Матиас Норманн
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