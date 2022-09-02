«Урал» официально объявил о подписании контракта с Остоном Уруновым. 21-летний полузащитник приступит к тренировкам с командой из Екатеринбурга в понедельник. При этом в расположение «шмелей» Урунов прибудет уже в субботу.

Остон Урунов достался «Уралу» бесплатно. Несколько часов назад полузащитник обрёл статус свободного агента, расторгнув контракт со «Спартаком».

«Урал» после семи сыгранных туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда смогла набрать всего лишь одно очко. В субботу, 3 сентября, подопечные Виктора Ганчаренко сыграют против «Динамо» в Москве.