Тарханов обозначил главную проблему «Урала»

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов внимательно следит за результатами команды в текущем сезоне, хотя порадовать они его ничем не могут. В матче против «Динамо» в рамках восьмого тура чемпионата России «Урал» потерпел уже седьмое поражение в нынешнем чемпионате. Тарханов знает, в чем главная проблема команды.

- Я считаю, что игра в этом матче была более-менее равная. У «Динамо» тоже были проблемы, в том числе в обороне. Кроме Бикфалви у «Урала», конечно, некому было забить. Мало в принципе ударов было, - цитирует специалиста Rusfootball.info.

В следующем туре «Урал» сыграет дома с «Торпедо».