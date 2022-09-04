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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов обозначил главную проблему «Урала»

 
04 Сентября 2022 • 04:01 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Урал
окончен

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов внимательно следит за результатами команды в текущем сезоне, хотя порадовать они его ничем не могут. В матче против «Динамо» в рамках восьмого тура чемпионата России «Урал» потерпел уже седьмое поражение в нынешнем чемпионате. Тарханов знает, в чем главная проблема команды.

- Я считаю, что игра в этом матче была более-менее равная. У «Динамо» тоже были проблемы, в том числе в обороне. Кроме Бикфалви у «Урала», конечно, некому было забить. Мало в принципе ударов было, - цитирует специалиста Rusfootball.info.

В следующем туре «Урал» сыграет дома с «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Александр Тарханов
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окончен Динамо Москва 2:1 Урал
04.09  15:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
04.09  17:30 Локомотив Москва ... Ахмат 2.30 3.45 3.10
04.09  20:00 Спартак Москва ... Зенит 3.85 3.80 1.90
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