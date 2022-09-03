«Динамо» повело в матче с «Уралом» после удара Тюкавина

В восьмом туре Премьер-лиги «Динамо» играет против «Урала». Команда Виктора Ганчаренко почти весь первый тайм сдерживала атаки противника, но всё же пропустила мяч в свои ворота. Динамовцы комбинировали на правом краю штрафной, последовал прострел к линии вратарской, где Константин Тюкавин одним касанием переправил мяч в цель. Счет стал 1:0.

В турнирной таблице Премьер-лиги команда Славиши Йокановича выходит на третье место с отставанием от лидеров всего в одно очко. «Урал» же замыкает таблицу с одной ничьей в восьми поединках.