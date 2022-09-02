​Урунов нашёл клуб сразу после ухода из «Спартака»

В пятницу «Спартак» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым. В статусе свободного агента 21-летний полузащитник пребывал недолго. Урунов стал футболистом «Урала», о чём «Матч ТВ» рассказал Григорий Иванов, являющийся президентом клуба из Екатеринбурга.

«Урал» нуждается в усилении состава, поскольку после семи туров команда располагается на дне турнирной таблицы Премьер-лиги. «Шмели» смогли раздобыть только один зачётный балл.

Ближайший матч чемпионата России «Урал» проведёт в субботу, 3 сентября. Команда Виктора Ганчаренко будет играть в гостях у «Динамо». Игра в столице стартует в 20:30 по московскому времени.