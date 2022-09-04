Хусаинов - о неназначенном пенальти в ворота «Динамо»: «Очевидная ошибка судьи и ВАР»

Известный футбольный рефери Сергей Хусаинов поделился мнением о моменте с неназначенным пенальти в поединке восьмого тура Российской премьер-лиги между столичным «Динамо» и екатеринбургским «Уралом».

«Это 500-процентное нарушение правил, очевидная ошибка судьи и ВАР. Случись это в центре поля - это было бы нарушение», - передает слова Хусаинова ТАСС.

Напомним, что на 32-й минуте встречи защитник хозяев Сазонов при подаче углового схватил в своей штрафной площади защитника гостей Эммерсона.

Матч, состоявшийся на стадионе «ВТБ Арена», завершился победой «Динамо» со счетом 2:1.