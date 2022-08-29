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Березовский – о возможном переходе Захаряна в «Челси»: «Пусть идёт и радует нас в сильной лиге»

 
29 Августа 2022 • 13:54 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
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30.08 21:45

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский высказался насчёт возможного трансфера вингера «бело-голубых» Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Напомним, что «синие» могут приобрести 19-летнего таланта за 15 миллионов евро.

«Пусть он идёт и радует нас в сильной лиге, будем за ним наблюдать и радоваться его успехам», – сказал Березовский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Захарян в этом сезоне отметился одним голом и двумя результативными передачами в Российской премьер-лиге. Молодой полузащитник был на радаре у многих топ-клубов Европы, но самый предметный интерес исходит именно со стороны «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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