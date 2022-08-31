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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Шатов перенёс операцию в Германии

 
31 Августа 2022 • 14:57 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
03.09 20:30

Пресс-служба «Урала» проинформировала общественность о том, что Олег Шатов перенёс хирургическое вмешательство на голеностопном суставе. Операция в Германии была проведена успешно.

В настоящий момент сроки восстановления Олега Шатова неизвестны – они будут определены позднее.

Олег Шатов в сезоне 2022/2023 принял участие в двух матчах «Урала» в чемпионате России в июле. С тех пор полузащитник на поле не появлялся.

«Урал» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В семи прошедших турах команда смогла раздобыть всего лишь один зачётный балл.

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Урал Олег Шатов
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