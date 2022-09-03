Макаров закрутил мяч в девятку - «Динамо» снова ведёт в счёте в игре с «Уралом»

В матче восьмого тура Премьер-лиги «Динамо» - «Урал» снова изменение в счёте. В конце первого тайма соперники забили по голу, отличились Константин Тюкавин и Эрик Бикфалви. На 59-й минуте под опекой противника почти от правого угла штрафной площади Денис Макаров эффектно закрутил мяч точно в дальнюю девятку. Шедевр, однозначно!

Это взятие ворот позволило команде Славиши Йокановича снова выйти на третье место в онлайн-таблице чемпионата с отставанием в одно очко от пары лидеров. «Урал» же с одним баллом в самом конце.