ФА не блокировала трансфер Захаряна, «Челси» намерен закрыть сделку сегодня

Лондонский «Челси» намерен сегодня закрыть сделку по трансферу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. По информации от «Спорт-Экспресс», трансфер ещё не сорвался.

Ранее сообщалось, что ФА заблокировала трансфер, ведь из-за санкций в данный момент невозможно переводить крупные суммы в Россию. Напомним, что сумма отступных для европейских клубов в контракте Захаряна составляет 15 миллионов евро.

Ещё неизвестно, останется ли Захарян в «Динамо» на правах аренды, если «Челси» всё-таки успеет оформить его трансфер.

В этом сезоне Арсена отметился голом и двумя ассистами в Премьер-лиге.