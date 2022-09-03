Кирьяков не верит, что с приходом Норманна «Динамо» сможет побороться за чемпионство

Главный тренер клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна в «Динамо».

Ранее сообщалось, что 26-летний норвежец уже прошёл медосмотр перед трансфером в московский клуб.

Кирьяков считает, что Норманн усилит «Динамо», но претендентом на чемпионство из «бело-голубых» сделать не сможет. По мнению специалиста, «Динамо» нуждается ещё в 1-2 усилениях.

«Будут ли «бело-голубые» бороться за чемпионство с Норманном? Не думаю. Надо определиться с составом и наладить игру. Когда у «Динамо» появится стабильность, тогда можно говорить о борьбе за первое место», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

Свой следующий матч динамовцы проведут сегодня, 3 сентября. Соперником подопечных Славиши Йокановича станет один из главных аутсайдеров текущего розыгрыша РПЛ «Урал». Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.