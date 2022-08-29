Цорн рассказал о своём отношении к Сёмину

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался по поводу критики клуба со стороны экс-наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина.

Цорн отметил, что испытывает громадное уважение к 75-летнему специалисту, однако также считает, что критика со стороны легенды тренерского цеха не всегда бывает уместна.

«С Юрием Павловичем я лично никак не взаимодействую. У меня к нему самое высокое уважение, у него гигантские достижения в клубе, он имеет право высказывать то, что он хочет. Критика, если мы проигрываем, уместна, если она идёт без каких-либо поводов, она, наверное, неуместна. На это никак не реагирую», — цитирует Цорна «РБ Спорт».

Напомним, что Цорн работает в должности спортивного директора «Локомотива» с осени прошлого года. Сёмин же трижды приводил «красно-зелёных» к золотым медалям РПЛ, а также шесть раз выигрывал с московской командой Кубок России.