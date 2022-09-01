Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал сорвавшийся трансфер Арсена Захаряна в «Челси».

«Я думаю, что «Челси», действительно, серьезно интересовался Захаряном. Трансфер же сорвался по техническим причинам, а не по желанию какой-то стороны. Остаётся в «Динамо» - страшного ничего нет. Будет играть, впереди у него ещё много футбольных лет. Сейчас уровень Арсена чуть-чуть упал, не получается что-то у него. Возможно, это как-то было связано с интересом «Челси». Нужно получать удовольствие, впереди ещё вся жизнь.

Сейчас нужно продолжать играть и заниматься любимым делом. Природа наградила футбольным талантом. У него есть контракт с «Динамо», он должен играть. Если перейдет в «Челси» зимой, значит, на зиму переносится это. Нужно понимать, что в лондонском клубе закрепиться в составе непросто будет. Не факт, что он будет там играть, но много раз в жизни в «Челси» не зовут. Поначалу Захаряну было бы в «Челси» очень тяжело. Там конкуренция очень высокая. Там свои футболисты есть. Мощи Захаряну ещё не хватает все равно», - сказал Мостовой.