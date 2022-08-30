«Челси» в ближайшие часы проведёт новую встречу по трансферу Захаряна

Переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» всё ещё может состояться. По информации «Чемпионата», в ближайшие часы клубы проведут новую встречу, где постараются решить проблему.

Главным камнем преткновения является то, что «Челси» не может перевести деньги за трансфер Захаряна в Россию из-за санкций. Напомним, что сумма сделки должна составить 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Захарян отметился одним голом и двумя результативными передачами в Российской премьер-лиге. Ещё неизвестно, уйдёт ли футболист сразу в аренду в случае перехода в «Челси».