Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Челси» в ближайшие часы проведёт новую встречу по трансферу Захаряна

 
30 Августа 2022 • 13:54 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
1 5.70 X 4.20 2 1.58
Через 7 ч. 2 мин.

Переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» всё ещё может состояться. По информации «Чемпионата», в ближайшие часы клубы проведут новую встречу, где постараются решить проблему.

Главным камнем преткновения является то, что «Челси» не может перевести деньги за трансфер Захаряна в Россию из-за санкций. Напомним, что сумма сделки должна составить 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Захарян отметился одним голом и двумя результативными передачами в Российской премьер-лиге. Ещё неизвестно, уйдёт ли футболист сразу в аренду в случае перехода в «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
14:36 · Кубок России
​Клаудиньо пока не в общей группе «Зенита» - Семак
14:32 · Кубок России
​Семак анонсировал ротацию состава «Зенита»
14:28 · Кубок России
​Семак жалуется на календарь
14:22 · Россия. Первая лига
«Рубин» подписал контракт с Безруковым официально
14:08 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал, как его не взяли в «Спартак» из-за низкого роста
14:06 · Кубок России
На фоне слухов о «Челси» Захарян отправился в Ростов-на-Дону
13:54 · Россия. Премьер-лига
«Челси» в ближайшие часы проведёт новую встречу по трансферу Захаряна
13:39 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Не знаю, кто привёл Бальде в «Спартак»
13:26 · Россия. Первая лига
Экс-игрок тульского «Арсенала» перешёл в «Бордо» официально
13:17 · Россия. Премьер-лига
Кайо: «Может ли «Краснодар» побороться за чемпионство с «Зенитом»? Думаю, да»
13:12 · Россия. Первая лига
Дзагоев прилетел в Казань
13:03 · Россия. Премьер-лига
Мойзес – о ничьей с «Ростовом»: «Это очко поможет ЦСКА по ходу чемпионата»
12:17 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сообщил новые новости по Клаудиньо 1
12:11 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на новость об отставке Писарева
12:04 · Россия. Премьер-лига
Агенты пытаются успеть оформить трансфер Захаряна в «Челси»
Все новости
Рекомендуем