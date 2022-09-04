Новичок «Динамо» Маричаль поделился мнением о Москве

Уругвайский новичок московского «Динамо» Николас Маричаль рассказал о своих впечатлениях от столицы России.

«Очень удивлен Россией. Москва - приятный и красивый город. Может быть, много пробок, но город мне понравился. Ничего плохого про Россию я не слышал», - приводит слова легионера «Чемпионат».

Напомним, что уругваец был куплен «Динамо» у «Насьоналя» в летнее трансферное окно. Его переход обошелся московскому клубу в 4,2 миллиона евро. Николас заключил с «бело-голубыми» долгосрочный контракт на пять лет.

Маричаль уже отметился дебютом за столичный клуб в матче восьмого тура РПЛ с «Уралом» (2:1).