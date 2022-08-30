Добровольский — о Захаряне в «Челси»: «Собрал чемодан — и вперёд»

Бывший полузащитник сборной СССР Игорь Добровольский высказался о возможном переходе игрока московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По мнению Добровольского, если 19-летний футболист намерен развиваться, то ему нужно уезжать в Европу.

«Созрел ли Захарян для «Челси»? Я не понимаю, что значит готов. Если есть реальное предложение, собрал чемодан — и вперёд. В крайнем случае там купит одежду новую (смеётся). Молодой парень же», — приводит слова Добровольского «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Динамо» за Захаряна 15 миллионов евро. Однако у клубов возникли проблемы с переводом денежных средств из-за санкций, которым была подвергнута банковская сфера России.