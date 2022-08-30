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Маричаль стал игроком «Динамо» официально

 
30 Августа 2022 • 21:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
03.09 20:30

Московское «Динамо» объявило о подписании центрального защитника Николаса Маричаля.

Соглашение 21-летнего уругвайца рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба «Динамо». Ранее футболист выступал на родине за родной для себя клуб «Насьональ».

Трансферная стоимость Николаса Маричаля, по данным экспертов Transfermarkt, составляет 1 млн евро. В сезоне 2021/22 центрбек провёл 33 матча во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. В общей сложности на счету молодого игрока 65 поединков в составе «Насьоналя» с момента профессионального дебюта в начале 2021 года.

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ДИНАМО МОСКВА УРАЛ
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